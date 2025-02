267 drones lancés contre l'Ukraine dans la nuit, « un record »

La Russie a lancé dans la nuit de samedi à dimanche 267 drones contre l'Ukraine, 'un record' depuis l'invasion russe du 24 février 2022, a affirmé l'armée de l'air ukrainienne, à la veille du troisième anniversaire de l'invasion russe.

'267 drones ennemis ont été repérés dans le ciel ukrainien, ce qui constitue un record pour une seule attaque' depuis le début de l'invasion, a indiqué sur Facebook le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Iouri Ignat.

D'après lui, 138 ont été interceptés par la défense aérienne et 119 autres, des leurres selon cette source, ont été 'perdus' sans faire de dégâts. Il n'a pas précisé ce qu'il était advenu des dix derniers, mais l'armée a signalé, dans un communiqué séparé publié sur Telegram, que plusieurs régions, dont celle de Kiev, avaient été 'touchées', sans donner plus de détails.

Une attaque russe de missile a tué samedi soir un homme et fait cinq blessés à Kryvyï Rig, dans le centre de l'Ukraine, ont annoncé dimanche les autorités régionales.

20 drones ukrainiens détruits

Pour empêcher ces frappes russes quotidiennes, l'Ukraine tente depuis trois ans de dérégler la logistique russe loin du front, en attaquant notamment directement sur le sol russe des bases militaires et des sites industriels utilisés par l'armée russe pour l'attaquer.

Vingt drones ukrainiens lancés contre la Russie ont été 'détruits' dans la nuit, a indiqué dimanche le ministère russe de la Défense l'un de ses rapports matinaux.

La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février 2022, le Kremlin affirmant se protéger contre la menace de l'Otan et prévenir un élargissement de l'organisation.

L'armée russe attaque et bombarde quotidiennement depuis lors les villes et villages d'Ukraine, en plus de son infrastructure énergétique.

/ATS