Accord conclu en Suisse pour un échange de 887 détenus au Yémen

Près de 900 détenus vont être relâchés dans les prochaines semaines par les parties au conflit yéménite. L'accord a été obtenu au terme d'une dizaine de jours de discussions à Berne, ont affirmé ces dernières lundi.

Dans un premier temps, les rebelles Houthis avaient annoncé un arrangement via leur chaîne de télévision. Celui-ci a ensuite été confirmé à l'agence de presse yéménite Saba par le ministère des Affaires étrangères.

Parmi les prisonniers concernés figurent plus de 180 personnes détenues par les Houthis et 706 rebelles. Depuis une dizaine de jours, les parties étaient réunies à Berne dans le plus grand secret, sous la supervision de l'ONU et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Cette septième rencontre depuis un accord en 2018 pour faciliter des échanges de détenus n'est pas la première à aboutir.

En 2020, le CICR avait facilité le plus important échange de détenus depuis la Guerre de Corée. Au total, 1056 personnes avaient retrouvé leurs proches au Yémen et en Arabie saoudite.

