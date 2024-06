Adhésion à l'UE: Kiev remplit les critères pour des négociations

La Commission européenne juge que l'Ukraine et la Moldavie ont rempli toutes les conditions préalables à une éventuelle ouverture de négociations d'adhésion à l'UE, a-t-on appris vendredi de sources diplomatiques en marge d'une réunion des représentants des 27.

Une majorité des pays de l'UE souhaite ouvrir formellement des négociations d'adhésion avec ces deux pays avant la fin juin. Mais cette décision requiert l'unanimité et la Hongrie, meilleur allié de la Russie dans l'UE, menace de bloquer tout le processus, au moins en ce qui concerne l'Ukraine.

La Commission européenne avait réclamé de Kiev des mesures pour lutter contre la corruption et l'emprise des oligarques. Elle avait également demandé une meilleure prise en compte des minorités, une mesure réclamée avec insistance par Budapest, en raison de la présence en Ukraine d'une communauté hongroise.

Les ambassadeurs des 27 à Bruxelles, qui se sont réunis vendredi matin, vont désormais examiner l'avis de la Commission sur le sujet.

Ils devront ensuite décider de recommander ou non une ouverture des négociations d'adhésion avant la fin du mois. Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE doivent se retrouver en sommet les 27 et 28 juin à Bruxelles.

La Hongrie est sous pression de la part des 26 autres Etats membres pour donner son feu vert à cette nouvelle étape dans le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'UE.

Mais, quelle que soit la décision des 27, le processus sera long et ardu. Une éventuelle entrée dans l'UE de l'Ukraine, un pays de plus de 40 millions d'habitants, et une puissance agricole, pose de nombreuses difficultés, à commencer par le financement.

