Affaire Epstein: Jack Lang visés par une enquête pour blanchiment

Le parquet national financier français a ouvert une enquête préliminaire pour 'blanchiment de fraude fiscale aggravée' visant l'ancien ministre français de la culture Jack Lang dans le cadre de l'affaire Epstein. L'enquête vise également sa fille, Caroline Lang.

Elle concerne 'les faits révélés par Mediapart relatifs à Caroline et Jack Lang' et leurs liens financiers supposés avec le financier américain et criminel sexuel Jeffrey Epstein, a précisé vendredi le PNF, confirmant une information du Figaro.

Jack Lang, 86 ans, occupe la présidence de l'Institut du monde arabe (IMA) à Paris. Les appels à sa démission se sont multipliés depuis que ses liens avec Jeffrey Epstein ont été mis au jour avec la publication de millions de documents le 30 janvier par la justice américaine

/ATS