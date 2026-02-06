Affaire Epstein: Jack Lang visés par une enquête pour blanchiment

Le parquet national financier français a ouvert une enquête préliminaire pour 'blanchiment ...
Affaire Epstein: Jack Lang visés par une enquête pour blanchiment

Affaire Epstein: Jack Lang visés par une enquête pour blanchiment

Photo: KEYSTONE/AP

Le parquet national financier français a ouvert une enquête préliminaire pour 'blanchiment de fraude fiscale aggravée' visant l'ancien ministre français de la culture Jack Lang dans le cadre de l'affaire Epstein. L'enquête vise également sa fille, Caroline Lang.

Elle concerne 'les faits révélés par Mediapart relatifs à Caroline et Jack Lang' et leurs liens financiers supposés avec le financier américain et criminel sexuel Jeffrey Epstein, a précisé vendredi le PNF, confirmant une information du Figaro.

Jack Lang, 86 ans, occupe la présidence de l'Institut du monde arabe (IMA) à Paris. Les appels à sa démission se sont multipliés depuis que ses liens avec Jeffrey Epstein ont été mis au jour avec la publication de millions de documents le 30 janvier par la justice américaine

/ATS
 

Actualités suivantes

L'Iran et les Etats-Unis vont « poursuivre les négociations »

L'Iran et les Etats-Unis vont « poursuivre les négociations »

Monde    Actualisé le 06.02.2026 - 16:12

Pakistan: une explosion fait 30 morts et plus de 130 blessés

Pakistan: une explosion fait 30 morts et plus de 130 blessés

Monde    Actualisé le 06.02.2026 - 15:36

Vers une reconnaissance de la sortie de l'Argentine de l'OMS

Vers une reconnaissance de la sortie de l'Argentine de l'OMS

Monde    Actualisé le 06.02.2026 - 12:19

Washington dit que New Start ne pouvait être légalement étendu

Washington dit que New Start ne pouvait être légalement étendu

Monde    Actualisé le 06.02.2026 - 15:38

Articles les plus lus