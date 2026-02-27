Affaire Epstein: « beaucoup de questions » à poser à Bill Clinton

Le président républicain de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein a affirmé ...
Affaire Epstein: « beaucoup de questions » à poser à Bill Clinton

Affaire Epstein:

Photo: KEYSTONE/AP/Brynn Anderson

Le président républicain de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein a affirmé vendredi avoir 'beaucoup de questions' à poser à l'ex-président Bill Clinton. Les démocrates estiment quant à eux que ce n'est 'pas le bon président' qui est interrogé.

'Il nous a fallu sept mois pour faire venir les Clinton. Mais nous les avons enfin et nous avons hâte de leur poser de nombreuses questions', a déclaré James Comer à la presse avant l'audition, au lendemain d'une première audition d'Hillary Clinton.

Un membre démocrate de la commission d'enquête parlementaire, Suhas Subramanyam, a estimé quant à lui ce n'était 'pas le bon président' qui allait être interrogé, une manière de répéter l'appel à entendre Donald Trump.

'C'est le président Trump qui n'a pas publié 2,5 millions de documents. C'est le président Trump qui bloque notre enquête. C'est le président Trump qui veut étouffer cette affaire', a déclaré l'élu démocrate.

/ATS
 

Actualités suivantes

La Nasa annonce une refonte de son programme lunaire Artémis

La Nasa annonce une refonte de son programme lunaire Artémis

Monde    Actualisé le 27.02.2026 - 16:41

Israël: sursis aux ONG humanitaires menacées de devoir quitter Gaza

Israël: sursis aux ONG humanitaires menacées de devoir quitter Gaza

Monde    Actualisé le 27.02.2026 - 17:02

Possibles crimes contre l'humanité au Soudan du Sud (enquêteurs)

Possibles crimes contre l'humanité au Soudan du Sud (enquêteurs)

Monde    Actualisé le 27.02.2026 - 14:58

Une étude se penche sur la vie sexuelle à la Préhistoire

Une étude se penche sur la vie sexuelle à la Préhistoire

Monde    Actualisé le 27.02.2026 - 11:23

Articles les plus lus

Affaire Epstein: Hillary Clinton réclame d'entendre Trump

Affaire Epstein: Hillary Clinton réclame d'entendre Trump

Monde    Actualisé le 27.02.2026 - 01:15

L'ONU estime que de nombreux Epstein existent probablement

L'ONU estime que de nombreux Epstein existent probablement

Monde    Actualisé le 27.02.2026 - 10:05

Une étude se penche sur la vie sexuelle à la Préhistoire

Une étude se penche sur la vie sexuelle à la Préhistoire

Monde    Actualisé le 27.02.2026 - 11:23

Possibles crimes contre l'humanité au Soudan du Sud (enquêteurs)

Possibles crimes contre l'humanité au Soudan du Sud (enquêteurs)

Monde    Actualisé le 27.02.2026 - 14:58

Hillary Clinton certaine que Bill ignorait les crimes d'Epstein

Hillary Clinton certaine que Bill ignorait les crimes d'Epstein

Monde    Actualisé le 27.02.2026 - 01:04

Affaire Epstein: Hillary Clinton réclame d'entendre Trump

Affaire Epstein: Hillary Clinton réclame d'entendre Trump

Monde    Actualisé le 27.02.2026 - 01:15

Le Venezuela demande à Trump la levée « du blocus et des sanctions »

Le Venezuela demande à Trump la levée « du blocus et des sanctions »

Monde    Actualisé le 27.02.2026 - 01:38

L'ONU estime que de nombreux Epstein existent probablement

L'ONU estime que de nombreux Epstein existent probablement

Monde    Actualisé le 27.02.2026 - 10:05