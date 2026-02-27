Affaire Epstein: « beaucoup de questions » à poser à Bill Clinton

Le président républicain de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein a affirmé vendredi avoir 'beaucoup de questions' à poser à l'ex-président Bill Clinton. Les démocrates estiment quant à eux que ce n'est 'pas le bon président' qui est interrogé.

'Il nous a fallu sept mois pour faire venir les Clinton. Mais nous les avons enfin et nous avons hâte de leur poser de nombreuses questions', a déclaré James Comer à la presse avant l'audition, au lendemain d'une première audition d'Hillary Clinton.

Un membre démocrate de la commission d'enquête parlementaire, Suhas Subramanyam, a estimé quant à lui ce n'était 'pas le bon président' qui allait être interrogé, une manière de répéter l'appel à entendre Donald Trump.

'C'est le président Trump qui n'a pas publié 2,5 millions de documents. C'est le président Trump qui bloque notre enquête. C'est le président Trump qui veut étouffer cette affaire', a déclaré l'élu démocrate.

/ATS