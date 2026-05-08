Afrique du Sud: menace de destitution relancée du président

La Cour constitutionnelle sud-africaine a rouvert vendredi la voie à une procédure de destitution ...
Afrique du Sud: menace de destitution relancée du président

Afrique du Sud: menace de destitution relancée du président

Photo: Keystone/EPA/GCIS / HANDOUT

La Cour constitutionnelle sud-africaine a rouvert vendredi la voie à une procédure de destitution visant le président Cyril Ramaphosa. Les juges ont invalidé un vote de l’Assemblée nationale qui avait empêché l’ouverture d’une telle procédure contre lui.

L'Assemblée nationale, alors sous majorité absolue de son parti l'ANC, avait rejeté en 2022 un rapport parlementaire ayant conclu que le président avait 'pu commettre' des actes contraires à la loi. Il était accusé d'avoir caché à la police et au fisc un vol de centaines de milliers de dollars en liquide dans sa propriété de Phala Phala, où il élève des bovins rares. Le parquet avait abandonné ses poursuites en 2024.

Le vote de l'Assemblée 'est incompatible avec la Constitution, invalide et annulé', a déclaré la présidente de la Cour constitutionnelle, Mandisa Maya, qui examinait une plainte déposée par le parti de gauche radicale EFF.

/ATS
 

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