Alerte aérienne dans toute l'Ukraine, neuf blessés dans l'est

Une alerte aérienne était en cours dans toute l'Ukraine tôt samedi matin en raison de bombardements ...
Photo: KEYSTONE/AP/Felipe Dana

Une alerte aérienne était en cours dans toute l'Ukraine tôt samedi matin en raison de bombardements russes. Les frappes russes ont fait neuf blessés dans la région de Kharkiv (est), selon les autorités.

Le maire de Kharkiv, Igor Terekhov, a fait état de sept blessés dans la ville et de 'personnes sous les décombres' d'un bloc d'immeubles résidentiels. 'L'opération de recherche et de secours est en cours', a-t-il écrit sur le réseau social Telegram.

Selon Oleg Synegoubov, chef de l'administration militaire régionale de Kharkiv, trois des blessés, dont un enfant de 11 ans, ont été hospitalisés et les autres ont été soignées sur place.

A Chuguiv, dans la région de Kharkiv, la maire Galyna Minaeva a écrit sur Telegram que deux personnes avaient été blessées dans une 'attaque de drone ennemie' contre une maison dans le centre-ville.

/ATS
 

