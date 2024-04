Alerte au tsunami à Okinawa après un séisme de magnitude 7,5

Un puissant séisme de magnitude 7,5 selon l'agence météorologique japonaise (JMA), s'est produit mercredi près de Taïwan juste avant 02h00 (heure en Suisse). Il a provoqué une alerte au tsunami dans les îles d'Okinawa, au Japon, et à Taïwan.

Des vagues de trois mètres de haut, voire plus, dont redoutées à Okinawa. 'Evacuez vers des zones en hauteur. Ne faites pas demi-tour', recommandait un présentateur de la chaîne publique japonaise NHK.

Les autorités philippines ont également mis en garde contre de 'hautes vagues de tsunami'. Elles ont appelé à l'évacuation de plusieurs zones côtières.

'Il est fortement conseillé aux habitants des zones côtières des provinces suivantes d'évacuer immédiatement vers des terrains plus élevés ou de se déplacer plus loin à l'intérieur des terres', a déclaré l'institut national de sismologie dans un avis concernant 23 provinces.

Le tremblement de terre qui a frappé la côte est de Taïwan est 'le plus fort depuis 25 ans' dans l'île, a déclaré le directeur du centre sismologique de Taïpei, Wu Chien-fu. 'Le séisme est proche de la côte et peu profond. Il est ressenti dans tout Taïwan et dans les îles voisines'.

/ATS