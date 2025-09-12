Alerte au tsunami au large de la côte pacifique de la Russie

Un séisme de magnitude 7,4 s'est produit samedi dans le Pacifique, au large de la péninsule ...
Photo: KEYSTONE/AP Geophysical Service of the Russian Academy of Sciences

Un séisme de magnitude 7,4 s'est produit samedi dans le Pacifique, au large de la péninsule russe du Kamtchatka. Elle a déclenché une alerte au tsunami, selon les services spécialisés américains.

Le tremblement de terre a eu lieu à une profondeur de 39,5 km, à 111 km à l'est du port russe de Petropavlovsk-Kamtchatsky, selon le service sismologique américain (USGS), le système américain d'alerte au tsunami mettant pour sa part en garde contre un possible raz-de-marée dans l'océan Pacifique.

L'USGS avait initialement évalué la magnitude du séisme à 7,5 avant de la réestimer à 7,4.

En juillet, un des plus importants séismes jamais enregistrés au monde suivi d'un tsunami avait eu lieu dans la même région, obligeant des millions de personnes à évacuer le littoral dans tout le Pacifique, du Japon à l'Equateur en passant par les Etats-Unis et le Mexique.

La péninsule du Kamtchatka est le point de rencontre entre les plaques tectoniques du Pacifique et nord-américaine, ce qui fait de la région l'une des zones sismiques les plus actives de la planète.

/ATS
 

