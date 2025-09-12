Alerte au tsunami au large de la côte pacifique de la Russie

Un séisme de magnitude 7,4 s'est produit samedi dans le Pacifique, au large de la péninsule russe du Kamtchatka. Elle a déclenché une alerte au tsunami, selon les services spécialisés américains.

Le tremblement de terre a eu lieu à une profondeur de 39,5 km, à 111 km à l'est du port russe de Petropavlovsk-Kamtchatsky, selon le service sismologique américain (USGS), le système américain d'alerte au tsunami mettant pour sa part en garde contre un possible raz-de-marée dans l'océan Pacifique.

L'USGS avait initialement évalué la magnitude du séisme à 7,5 avant de la réestimer à 7,4.

En juillet, un des plus importants séismes jamais enregistrés au monde suivi d'un tsunami avait eu lieu dans la même région, obligeant des millions de personnes à évacuer le littoral dans tout le Pacifique, du Japon à l'Equateur en passant par les Etats-Unis et le Mexique.

La péninsule du Kamtchatka est le point de rencontre entre les plaques tectoniques du Pacifique et nord-américaine, ce qui fait de la région l'une des zones sismiques les plus actives de la planète.

