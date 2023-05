Amherd défend les missions de paix devant le Conseil de sécurité

Viola Amherd est devenue la troisième conseillère fédérale à présider le Conseil de sécurité de l'ONU après Alain Berset et Ignazio Cassis. Jeudi à New York, elle a défendu les missions de maintien de la paix, qui fêtent leurs 75 ans, et rendu hommage aux soldats tués.

'Les missions de maintien de la paix sont un instrument essentiel de ce Conseil pour la paix et la sécurité dans le monde', a estimé la cheffe du Département fédéral de la défense, des sports et de la protection de la population (DDPS). Elle a relevé leur importance en Afrique et annoncé la volonté de la Suisse d'utiliser son mandat dans l'organe le plus puissant de l'ONU pour augmenter la collaboration avec cette région.

Il faut 'un financement prévisible, durable et flexible' pour les missions, dit la ministre de la défense. Elle avait auparavant rendu hommage aux soldats de maintien de la paix tués dans différents pays. Après avoir assisté au dépôt d'une gerbe par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, elle a demandé un moment de silence au Conseil de sécurité.

/ATS