Angleterre/Pays de Galles: la loi sur l'aide à mourir échoue au Parlement

Un projet de loi sur l'aide à mourir en Angleterre et au Pays de Galles a échoué à être adopté ...
Angleterre/Pays de Galles: la loi sur l'aide à mourir échoue au Parlement

Angleterre/Pays de Galles: la loi sur l'aide à mourir échoue au Parlement

Photo: KEYSTONE/EPA UK PARLIAMENTARY RECORDING UNIT/HANDOUT

Un projet de loi sur l'aide à mourir en Angleterre et au Pays de Galles a échoué à être adopté vendredi au Parlement. Son examen n'a pas pu être finalisé dans les temps après avoir été bloqué pendant des mois à la chambre des Lords.

Lors d'un vote historique en juin 2025, la chambre des Communes avait approuvé la légalisation de l'aide à mourir en Angleterre et au Pays de Galles pour certains malades en phase terminale.

Mais le projet de loi s'est enlisé à la chambre des Lords, où plus de 1200 amendements avaient été déposés, rendant impossible son adoption à temps. Le dernier débat sur le texte s'est tenu vendredi dans cette chambre haute et non élue, et s'est conclu par l'abandon du texte.

/ATS
 

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