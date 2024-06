Appel au cessez-le-feu - nouvelles frappes israéliennes sur Gaza

Des bombardements israéliens incessants et meurtriers ont ciblé dimanche plusieurs secteurs de la bande de Gaza dont Rafah. Cela au lendemain d'un appel pressant des médiateurs à Israël et au Hamas pour 'finaliser' un accord de cessez-le-feu, au 8e mois de la guerre.

Ces dernières 24 heures, 60 personnes ont péri dans l'offensive israélienne à Gaza. Cela porte à 36'439 le nombre de morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre déclenchée par une attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre qui était dernier épisode du long conflit israélo-palestinien, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza dirigé par le mouvement islamiste.

Malgré les protestations de la communauté internationale, l'armée israélienne poursuit son offensive à Rafah (sud), lancée le 7 mai afin selon elle de 'détruire' les derniers bataillons du Hamas.

Palestiniens à nouveau forcés de fuir

Environ un million de Palestiniens ont fui devant la progression, sous une couverture aérienne, des forces israéliennes jusqu'au centre et l'ouest de cette ville frontalière de l'Egypte, devenue l'épicentre de la guerre.

'En raison des opérations israéliennes, des milliers de familles ont été à nouveau forcées de fuir. Les 36 abris à Rafah de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) sont désormais vides', a dit l'organisation.

Appels à l'aide

Dimanche, des témoins ont déclaré à l'AFP avoir vu des véhicules militaires israéliens dans l'ouest et le centre de Rafah. Ils ont fait état de fortes explosions, de combats, de tirs continus avec des drones et des hélicoptères Apache.

Le Croissant-Rouge palestinien a dit recevoir des appels à l'aide de civils à Rafah mais qu'il était 'très difficile' de les atteindre 'en raison de la poursuite des bombardements israéliens'.

Dans le nord de Gaza, trois Palestiniens ont été tués dont un enfant dans un bombardement qui a détruit leur habitation dans le quartier d'Al-Darraj à Gaza, selon une source hospitalière. Dans le centre, les secteurs de Deir al-Balah, Bureij et Nousseirat ont également été visés par des bombes.

L'armée a fait état d'opérations 'ciblées' à Rafah et dans le centre de Gaza. Ces dernières 24 heures, '30 cibles terroristes, dont des dépôts d'armes et des cellules armées' ont été visées, d'après elle.

'Finaliser l'accord'

Sur les 252 personnes enlevées durant l'attaque du 7 octobre, 121 sont toujours retenues à Gaza, dont 37 sont mortes, selon Israël.

En tant que médiateurs dans le conflit, le Qatar, les Etats-Unis et l'Egypte ont appelé conjointement samedi 'le Hamas et Israël à finaliser l'accord de cessez-le-feu sur la base des principes énoncés par le président Joe Biden (...), qui regroupent les exigences de toutes les parties'.

Vendredi, M. Biden a annoncé une feuille de route proposée selon lui par Israël qui vise à parvenir, par étapes et sous conditions, à un cessez-le-feu permanent, et appelé le Hamas à l'accepter.

La première phase, a-t-il dit, porte sur un cessez-le-feu de six semaines accompagné notamment d'un retrait israélien des zones densément peuplées de Gaza, de la libération de certains otages - femmes et malades - et de la libération de prisonniers palestiniens.

Les contours de la deuxième phase du plan seront négociés pendant le cessez-le-feu, selon M. Biden. En cas de négociations concluantes, les combats s'arrêtent définitivement et tous les otages rentrent chez eux, soldats compris. Et l'armée se retire complètement du territoire.

Netanyahu sous pression

Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a tenu ensuite à réaffirmer ses 'conditions' pour un cessez-le-feu permanent dans le cadre de ce plan: la 'destruction' du Hamas et la 'libération de tous les otages'.

Le dirigeant est sous forte pression chez lui. Ses ministres d'extrême droite, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, ont menacé de quitter le gouvernement s'il cessait les hostilités avant d'en finir avec le Hamas, alors que de nombreux Israéliens continuent de descendre dans la rue pour réclamer un accord assurant la libération des otages.

Il a néanmoins reçu le soutien du chef de l'opposition Yaïr Lapid et celui du président Isaac Herzog qui a souligné son 'plein soutien à un accord qui verrait la libération des otages (...) et préserverait les intérêts sécuritaires de l'Etat'.

Le Hamas 'positif' sur la feuille de route

Le Hamas s'est contenté de dire qu'il considérait 'positivement' la feuille de route annoncée par M. Biden, après avoir réitéré ses exigences d'un cessez-le-feu permanent et d'un retrait total israélien de Gaza avant tout accord.

Le Hamas a été démocratiquement élu en 2007 à Gaza, deux ans après le retrait d'Israël du territoire palestinien qu'il a occupé pendant 38 ans.

Réunion en Egypte

L'offensive d'envergure israélienne à Gaza a provoqué une catastrophe humanitaire majeure avec un risque de famine selon l'ONU.

Alors que la majorité des quelque 2,4 millions d'habitants ont été déplacés par la guerre, les Nations unies affirment qu'il n'y a plus de lieu sûr dans le territoire palestinien assiégé par Israël et dévasté.

Dimanche, une réunion entre l'Egypte, les Etats-Unis et Israël est prévue au Caire selon un média égyptien pour discuter du passage de Rafah, crucial pour l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et fermé depuis que les forces israéliennes en ont pris le contrôle du côté palestinien le 7 mai.

Selon les autorités israéliennes, 764 camions égyptiens transportant des aides sont entrés cette semaine dans Gaza via le passage de Kerem Shalom, avec Israël. Mais des ONG continuent de constater que l'aide n'atteint pas toujours la population.

/ATS