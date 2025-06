Arrestation de six Américains qui tentaient d'envoyer des bibles

Six ressortissants américains ont été arrêtés en Corée du Sud pour avoir tenté d'envoyer du riz et des bibles dans 1300 bouteilles en plastique en Corée du Nord. C'est ce qu'a annoncé vendredi la police sud-coréenne.

'Nous avons arrêté six ressortissants américains âgés d'une vingtaine à une cinquantaine d'années', a déclaré à l'AFP le chef de l'équipe d'enquête du commissariat de police de l'île de Ganghwa. 'Un interprète leur a été fourni et nous avons depuis longtemps commencé l'interrogatoire', a-t-il ajouté.

Les six Américains, qui ne parlent pas coréen, tentaient d'envoyer au large de l'île de Gangwa 1300 bouteilles en plastique remplies de riz, de billets d'un dollar et de bibles. Ils ont été surpris à 01h03 du matin vendredi (18h03 en Suisse jeudi) par les autorités. Située à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Séoul, l'île de Ganghwa est l'un des territoires sud-coréens les plus proches de la Corée du Nord.

En novembre dernier, la région a été désignée comme zone dangereuse, au même titre que d'autres régions frontalières connues des militants qui essaient de faire passer des ballons remplis de tracts ou de musique K-pop par-delà la frontière. La Corée du Nord, qui diffusait auparavant des bruits perturbants vers le Sud, a cessé de le faire plus tôt dans le mois.

Séoul avait mis fin, la veille, à ses émissions de propagande sonore vers le Nord. A Ganghwa, les musiques de film d'horreur et les bruits d'explosion ont été entendus pour la dernière fois mercredi 11 juin au soir, selon un responsable local.

/ATS