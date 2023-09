Assaut du Capitole: 22 ans de prison pour un chef d'extrême droite

L'ancien chef du groupe d'extrême droite américain Proud Boys, Enrique Tarrio, a été condamné mardi à 22 ans de prison pour l'assaut contre le Capitole, le 6 janvier 2021 à Washington. Il s'agit de la peine la plus lourde prononcée dans ce dossier.

La semaine dernière, les quatre autres membres des Proud Boys reconnus coupables en mai avec Enrique Tarrio ont été condamnés à des peines de 10 à 18 ans de prison. La peine jusqu'alors la plus lourde pour cette attaque, 18 ans, avait été prononcée contre Stewart Rhodes, fondateur de la milice d'extrême droite Oath Keepers.

Le 6 janvier 2021, quelque 200 membres des Proud Boys ont pris d'assaut le Capitole, siège du congrès américain, afin de tenter d'y empêcher la certification de la victoire du démocrate Joe Biden sur le président républicain sortant Donald Trump. Cette journée 'a brisé notre tradition de transfert pacifique du pouvoir', a de nouveau déploré le juge.

'Dirigeant ultime du complot'

Contrairement aux quatre autres prévenus, Enrique Tarrio, contre lequel l'accusation a requis 33 ans de prison, ne se trouvait pas à Washington lors de cette date fatidique. Mais le juge a estimé que 'M. Tarrio était le dirigeant ultime du complot'.

Le magistrat a paru peu sensible aux remords exprimés à la barre par l'accusé, la voix par moments étranglée par les sanglots, qui a qualifié le 6 janvier 2021 de 'jour horrible' et a imploré sa 'clémence'. Le juge a pris en compte les circonstances aggravantes pour faits de terrorisme, mais a prononcé des peines nettement inférieures aux réquisitions, considérant que les accusés n'avaient 'pas eu l'intention de tuer'.

Les avocats de la défense ont assuré que leur client n'avait eu aucune prise sur les événements en raison de son absence de Washington le 6 janvier 2021. Mais le juge a relevé que cela lui permettait commodément de 'prendre ses distances' avec l'assaut du Capitole. Enrique Tarrio se trouvait à Baltimore, dans l'Etat voisin du Maryland, en raison d'une décision de justice lui enjoignant de quitter la capitale fédérale.

'Plus général que soldat'

Cette injonction faisait partie des conditions de sa remise en liberté après deux jours de détention pour avoir brûlé une banderole 'Black Lives Matter' appartenant à une église de Washington essentiellement fréquentée par des Afro-Américains lors d'une manifestation qui avait dégénéré en décembre.

'L'absence physique de Tarrio n'atténue en rien la gravité de ses actes puisqu'il était davantage un général qu'un soldat', avaient fait valoir les procureurs dans leur argumentation écrite à l'appui de leurs réquisitions.

Son avocat réclamait au contraire la clémence pour ce fils d'immigrés cubains de 39 ans, originaire de Floride (sud-est), insistant, malgré une ancienne condamnation pour vente de matériel médical volé, sur sa coopération à des enquêtes fédérales sur des trafics de drogue ou d'êtres humains.

Depuis le 6 janvier 2021, plus de 1100 personnes ont été arrêtées et inculpées. Plus de la moitié d'entre elles ont été condamnées, en majorité à des peines de prison ferme.

/ATS