Attaque d'Annecy: « aucun mobile terroriste apparent » (procureur)

'Aucun mobile terroriste apparent' n'a pour l'instant été retenu dans l'enquête sur l'attaque qui a fait six blessés, dont quatre enfants en bas âge, jeudi à Annecy, a déclaré la procureure d'Annecy Line Bonnet-Mathis lors d'une conférence de presse.

'En l'état il n'y a pas d'éléments qui pourraient nous laisser entendre qu'il y a une motivation terroriste', a indiqué la magistrate, précisant que l'enquête était ouverte pour tentative d'assassinats. Au moment de l'attaque, l'agresseur aurait dit 'au nom de Jésus Christ', selon une vidéo consultée par l'AFP.

Un jeune Britannique et un jeune Néerlandais font partie des quatre enfants en bas âge qui ont été blessés, a-t-on appris de source proche du dossier et auprès de la procureure d'Annecy.

Le plus jeune des enfants blessés a 22 mois et le plus âgé 3 ans. Deux d'entre eux ont leur pronostic vital engagé, selon la source proche du dossier.

Un des enfants a été transporté aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a indiqué le centre hospitalier à Keystone-ATS, confirmant une information du Temps. Il n'y aura pas d'autre hospitalisation, ont ajouté les HUG, sans faire d'autre commentaire.

