Attaque de drones ukrainiens visant Moscou déjouée, selon la Russie

La Russie a affirmé dans la nuit de dimanche à lundi avoir déjoué une attaque de drones ukrainiens qui visaient Moscou. L'attaque a eu lieu quelques jours avant les célébrations du 9 mai marquant la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945.

Ce n'est pas la première fois que la capitale russe est la cible d'opérations ukrainiennes de ce type, même si celles-ci restent rares.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianinen, a indiqué sur le réseau Telegram que la défense aérienne avait 'repoussé une attaque de quatre drones volant en direction de Moscou' sans faire ni 'dégâts ni victimes'.

Ce raid de drones ukrainiens survient quelques jours avant la parade militaire du 9 mai sur la place rouge, à laquelle doivent assister le président chinois Xi Jinping, son homologue brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et d'autres partenaires et alliés de Moscou.

Trêve de trois jours

La commémoration de la victoire contre l'Allemagne nazie il y a tout juste 80 ans, le 9 mai, est au coeur du récit patriotique du Kremlin, qui assure que l'invasion de l'Ukraine est un prolongement de celui contre Berlin lors de la seconde guerre mondiale.

A l'occasion des célébrations du 9 mai, le président russe Vladimir Poutine a proposé à l'Ukraine une trêve de trois jours,- du 8 au 10 mai, afin de, selon lui, tester la disposition de Kiev à faire la paix. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche qu'il ne 'croyait pas' que la Russie respecterait cette trêve.

Des discussions séparées entre Moscou et Kiev, menées par Washington, se prolongent depuis plus de deux mois et peinent, pour l'heure, à aboutir à des résultats pour trouver une issue au conflit déclenché par l'attaque russe de l'Ukraine en février 2022.

/ATS