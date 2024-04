Attaque russe de 40 missiles et 40 drones contre l'Ukraine (Kiev)

La Russie a lancé plus de 40 missiles et 40 drones contre l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Elle a ciblé des 'infrastructures essentielles'.

'Au cours de la nuit, la Russie a tiré plus de 40 missiles et 40 drones sur l'Ukraine', a affirmé le chef d'Etat sur le réseau social X. 'Certains missiles et drones Shahed ont été abattus avec succès. Malheureusement, seulement une partie d'entre eux', a-t-il précisé.

'Les terroristes russes ont une fois de plus ciblé des infrastructures essentielles', a-t-il déploré. Selon le chef d'Etat ukrainien, des infrastructures ont notamment été ciblées à Kiev, à Zaporijjia et Odessa (sud) et à Lviv (ouest), près de la frontière polonaise.

Volodymyr Zelensky a réitéré sa demande aux partenaires occidentaux de l'Ukraine à ne pas 'fermer les yeux' sur la situation et à fournir davantage de systèmes de défense aérienne à l'Ukraine, qui est dans sa troisième année de guerre.

'Attaque massive'

Pour conduire son 'attaque massive' contre l'Ukraine, Moscou a eu recours à des missiles de croisière ainsi que des drones Shahed de fabrication iranienne selon le compte rendu quotidien de l'état-major ukrainien publié sur Facebook. L'Ukraine a pu détruire 37 des 40 drones lancés contre elle, précise l'armée.

Le ministre ukrainien de l'Energie Guerman Galouchtchenko a indiqué sur le réseau social Telegram que ces attaques ont visé 'des installations de production et des systèmes de transmission' dans les régions de Kiev, Kharkiv (nord-est), Zaporijjia et Lviv.

Dans la région de Kiev, 'une installation d'une infrastructure critique' a été visée, a indiqué le chef de l'administration militaire locale, Rouslan Kravtchenko, sans fournir davantage d'informations.

Deux centrales thermiques du fournisseur d'énergie ukrainien DTEK ont été attaquées, a signalé l'entreprise sur Telegram jeudi matin, sans préciser leur localisation.

Le ministre ukrainien de l'Intérieur, Igor Klymenko, a indiqué que des centaines de sauveteurs opéraient à travers le pays après des 'bombardements massifs' qui ont duré 'plusieurs heures'.

Kharkiv encore visée

Selon lui, Moscou a tiré 'plus de dix missiles' sur Kharkiv, privant d'électricité une partie de la deuxième ville d'Ukraine. 'Heureusement, selon les données opérationnelles, l'attaque d'aujourd'hui n'a fait ni mort ni blessé', a-t-il précisé. Selon le maire de Kharkiv, 'des problèmes d'approvisionnement en énergie sont possibles'.

Dans la région de Zaporijjia, le gouverneur Ivan Fedorov a signalé des 'explosions' tôt jeudi, et le chef de la région de Lviv, Maksym Kozytsky, a indiqué que la Russie avait attaqué une installation de distribution de gaz et une sous-station électrique avec 'des missiles de croisière de différentes classes et des drones'.

'Des incendies se sont déclarés. Ils ont été rapidement éteints par les pompiers', a-t-il précisé sur les réseaux sociaux. Peu avant 08h00 locales, plus aucune alerte aérienne n'était en cours sur le territoire ukrainien, auparavant entièrement placé en état d'alerte.

Drones ukrainiens détruits

La Russie bombarde depuis plusieurs semaines les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, notamment autour de Kharkiv, ce qui entraîne des coupures d'électricité d'ampleur. Moscou a de son côté déclaré avoir détruit 12 drones ukrainiens dans la nuit, dont trois à l'est de la république de Mordovie. Moscou a déclaré que d'autres avaient été détruits dans les régions de Koursk, Tambov, Belgorod, Briansk et Lipetsk.

/ATS