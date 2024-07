Au moins 5 morts dans les frappes sur Kiev

Des frappes russes lundi matin sur Kiev et Kryvyï Rig ont fait au moins 15 morts, selon des informations diffusées par les autorités. La capitale notamment a été touchée par une nouvelle vague de bombardements.

Des frappes russes sur la ville de Kryvyï Rig, dans le centre de l'Ukraine, ont fait au moins 10 morts et 31 blessés, a rapporté le chef de l'administration militaire de cette cité.

'Selon des données préliminaires, 10 personnes ont été tuées, 31 blessés sont déjà à l'hôpital, 10 d'entre eux sont sérieusement blessés', a écrit Oleksandr Vilkoul sur Telegram, affirmant qu'une 'attaque massive de missiles' avait notamment frappé une entreprise industrielle de Kryvyï Rig, ville natale du président Volodymyr Zelensky.

A Kiev, 'il y a provisoirement cinq tués. Les informations sont en train d'être précisées', a indiqué sur Telegram l'administration militaire de la ville.

Plusieurs explosions ont secoué lundi matin la capitale, et un panache de fumée s'élevait au-dessus du centre-ville, ont constaté des journalistes de l'AFP, témoins d'une rare attaque diurne sur la capitale ukrainienne.

Les forces russes ont tiré 'plus de 40 missiles' lundi sur plusieurs villes d'Ukraine, Kiev, a dénoncé le président Volodymyr Zelensky.

Outre Kiev, 'Dnipro, Kryvyï Rih, Sloviansk, Kramatorsk' ont été touchés, a-t-il annoncé sur Telegram, ajoutant que des immeubles d'habitation, des infrastructures et un hôpital pour enfants avaient été touchés. 'Tous les services sont mobilisés pour sauver le plus de monde possible', a-t-il ajouté.

