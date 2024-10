Au moins neuf blessés dans des frappes russes sur Kharkiv

Au moins neuf personnes ont été blessées dimanche soir dans des frappes russes sur Kharkiv, en Ukraine, ont annoncé la police et les autorités locales. Les bombardements ont provoqué des coupures d'électricité dans au moins une partie de la ville.

Ces bombardements interviennent alors que les autorités ukrainiennes redoutent le début d'une nouvelle campagne russe d'attaques contre les infrastructures énergétiques civiles du pays, comme à l'hiver 2022 et 2023, un moyen alors utilisé par Moscou pour plonger des millions d'Ukrainiens dans le froid et le noir.

'Aujourd'hui, vers 22h00, l'ennemi a frappé trois quartiers de Kharkiv. Parmi les blessés figurent quatre femmes âgées de 22 à 53 ans et cinq hommes âgés de 21 à 37 ans', a annoncé la police dans un communiqué publié sur Telegram.

D'après cette source, 'des immeubles d'habitation, des garages, des stations-service, des maisons et des voitures ont été endommagés' et les secouristes sont mobilisés sur les sites touchés.

Electricité coupée

'En raison des frappes ennemies, il n'y a pas d'électricité dans certaines parties de la ville', a ajouté la police ukrainienne, qui n'a toutefois pas précisé combien de domiciles étaient concernés par ces coupures.

Le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleg Synegoubov, et le maire de la grande ville, Oleg Terekhov, ont eux confirmé sur Telegram des pannes de courant dans 'une partie' de la ville. Les deux responsables n'ont pas non plus détaillé l'ampleur exacte des dégâts, ni précisé quelles infrastructures énergétiques avaient été touchées.

Kharkiv, grande ville de la région éponyme dans le nord-est de l'Ukraine, est très régulièrement la cible de tirs russes. Elle se situe à moins de 30 kilomètres de la frontière avec la Russie.

En mai, l'armée russe avait tenté une offensive dans cette région frontalière de la Russie, dans le but officiellement de créer une zone tampon et ainsi limiter les attaques ukrainiennes contre des cibles militaires ou industrielles sur le sol russe. Mais cet assaut n'a pas eu l'effet escompté, Kiev continuant à viser quotidiennement le territoire russe.

/ATS