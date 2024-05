Au procès Trump, la défense attaque Stormy Daniels

'Vous vouliez faire plus d'argent, n'est-ce pas ?': la défense de Donald Trump a tenté jeudi de discréditer la star de films X Stormy Daniels lors du deuxième jour d'un témoignage crucial et plein de tension, au procès de l'ancien président des Etats-Unis à New York.

Déjà entendue pendant cinq heures mardi, l'actrice et réalisatrice avait livré un récit sans filtre sur sa rencontre et la relation sexuelle qu'elle affirme avoir eue en 2006 avec l'actuel candidat des républicains à la présidentielle, en marge d'un tournoi de golf pour célébrités dans le Nevada.

Une relation sexuelle niée par Donald Trump mais au coeur de l'affaire, car c'est pour se taire dix ans plus tard sur cet épisode que l'actrice avait reçu 130'000 dollars de l'ex-avocat de Donald Trump, Michael Cohen, dans le cadre d'un accord de confidentialité signé en bonne et due forme.

L'ancien président des Etats-Unis, le premier de l'histoire à comparaître au pénal, est jugé pour la dissimulation, dans les comptes de sa holding, la Trump Organization, du remboursement des sommes à son avocat. Il est est jugé pour 34 délits de falsifications comptables, qui pourraient lui valoir une condamnation et en théorie jusqu'à une peine de prison.

Donald Trump, 77 ans, a dénoncé jeudi à son arrivée au tribunal, un dossier 'Frankenstein' que 'personne ne comprend'.

'Protéger mon histoire'

Puis, à l'intérieur de la salle d'audience à l'allure désuète avec son mobilier en bois vieillot et ses lustres néons blancs, l'une de ses avocates, Susan Necheles, a poursuivi son contre-interrogatoire entamé mardi, cherchant à pousser Stormy Daniels dans ses retranchements et la dépeignant comme une femme avide d'argent.

'Vous vouliez faire de l'argent ?', 'vous vouliez faire plus d'argent, n'est-ce pas?', a répété l'avocate, sur les raisons qui l'avaient poussée à négocier un accord de confidentialité avec Donald Trump. 'Vous menaciez de nuire politiquement au président Trump s'il ne vous donnait pas d'argent pour cette histoire?', a-t-elle insisté.

'J'ai choisi la sécurité', a répondu Stormy Daniels. 'La meilleure solution consistait à protéger mon histoire par une trace écrite, pour que ma famille ne soit pas en danger', a-t-elle ajouté.

Susan Necheles a continué. 'Vous avez aussi joué et réalisé plus de 150 films pornographiques (...) donc vous avez beaucoup d'expérience dans l'art de rendre réelles des relations sexuelles bidon', lui a-t-elle lancé. 'Celle-là, je n'ai pas eu besoin de l'écrire', a-t-elle rétorqué.

Frais judiciaires à payer

L'avocate avait rappelé mardi que Stormy Daniels doit toujours 600'000 dollars de frais judiciaires à l'ancien président, après un procès en diffamation perdu contre lui, et affirmé qu'elle avait tout intérêt à le voir condamné.

Depuis le 15 avril, Donald Trump doit s'asseoir presque chaque jour dans la salle d'audience du tribunal de Manhattan, et écouter en silence les débats, une obligation qui l'empêche de faire campagne à sa guise.'.

Si les conséquences pour sa campagne d'une éventuelle condamnation sont difficiles à prédire, un acquittement de Donald Trump représenterait pour lui une victoire.

D'autant que le procès à New York risque d'être le seul à être jugé avant l'élection du 5 novembre, parmi les quatre affaires pénales dans lesquelles il est inculpé.

/ATS