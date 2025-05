Au procès de son braquage, Kim Kardashian « pardonne »

C'est une lettre d'excuses qu'elle n'avait jamais lue, et qui la fait fondre en larmes. 'Je vous pardonne', déclare Kim Kardashian au principal accusé au procès de son braquage parisien. Mais 'ça ne change rien au traumatisme', précise la star américaine.

Cela fait deux heures qu'elle est à la barre de la cour d'assises de Paris, restée droite comme un i, mains croisées sur le pupitre dans sa longue robe fourreau noire à épaulettes et volants, chignon serré avec deux mèches encadrant son visage... et nombreux diamants brillant autour de son cou.

Le président David De Pas veut lui parler des 10 accusés qui l'entourent. Le principal d'entre eux, Aomar Aït Khedache, 69 ans, lui avait écrit une lettre quelques mois après le braquage parisien d'octobre 2016. L'avait-elle reçue? 'Non'. Le président la lit.

'Madame, c'est après vous avoir vue dans une émission', après 'avoir constaté votre émotion et réalisé les dégâts psychologiques que je vous ai infligé que j'ai décidé de vous écrire', avait rédigé l'accusé, aujourd'hui sourd et muet et qui suit les débats sur un écran d'ordinateur.

'Pas dans le but d'obtenir de vous quelconque indulgence, j'assume ce que j'ai fait', mais pour 'venir vers vous en tant qu'être humain pour vous dire combien je regrette mon geste', lit encore le président.

'Ca a tout changé'

Kim Kardashian se met à pleurer à la barre, essuie ses larmes. 'Naturellement c'est très émouvant', surtout que la reine des influenceuses veut 'devenir avocate' et se bat aux Etats-Unis pour les droits des prisonniers, précise-t-elle. 'Je crois à la deuxième chance', affirme la star via une interprète.

Puis elle se tourne, presque solennelle dans sa robe haute-couture, vers le vieux malfrat récidiviste au k-way sur le dos et crâne dégarni, qu'elle avait suivi du regard quand il était entré dans la salle d'audience précédé du cliquetis de sa canne.

'Je vous pardonne', lui dit-elle, avant de préciser qu'elle se 'bat aussi pour les victimes', qu'elle veut 'être entendue et comprise', et que 'ça ne change rien au traumatisme'. Aomar Aït Khedache écrit sa réponse sur un bout de papier, que le président lit: 'Ce pardon est un soleil. Je vous remercie. Voilà 10 ans que le remords et le regret m'usent au sens propre du mot'.

L'accusé a reconnu avoir été l'un des hommes montés cagoulés dans la chambre d'hôtel cette nuit du 2 au 3 octobre 2016. Au début de son audition, la cour a demandé à Kim Kardashian d'en faire son récit. 'J'avais l'habitude de marcher dans les rues de Paris, même vers 3h00 du matin. Je me sentais toujours en sécurité dans cette ville, c'était un endroit magique', commence la star. Mais après cette Fashion week 2016, 'ça a tout changé'.

Elle laisse couler quelques larmes qu'elle essuie au mouchoir puis se reprend. Raconte comment ce soir-là, elle avait décidé de ne pas ressortir de son hôtel après minuit, et faisait ses bagages pour son vol de retour le lendemain.

'Certaine de mourir'

'J'ai entendu des bruits de pas dans les escaliers, j'ai appelé ma mère, ma soeur, mais personne ne répondait'. La porte de sa chambre s'ouvre, entrent deux hommes pistolet au poing qu'elle prend pour des policiers: ils en ont la tenue. Avec eux, le réceptionniste de l'hôtel, menotté.

'Un des hommes m'a dit avec un accent français 'ring ring', en me montrant son annulaire'. Elle comprend qu'il veut sa bague de fiançailles, un gros diamant évalué à 3,5 millions d'euros posé sur sa table de nuit. Ils le prennent, puis découvrent sa boîte à bijoux. 'Le grand a dit 'ah, ah!' comme s'il était content'. Montant total du butin - jamais retrouvé - emporté par les malfaiteurs: 9 millions d'euros.

'Ils m'ont jetée sur le lit, et le plus petit a commencé à attacher mes mains avec un Serflex (collier de serrage, NDLR) j'étais complètement hystérique, je répétais au réceptionniste 'qu'est-ce qu'il va nous arriver? Ils peuvent tout prendre mais faut que je puisse rentrer chez moi, j'ai des bébés SVP'', se souvient-elle, sa voix se cassant à nouveau.

'Vous avez pensé mourir, Madame?', demande le président de la cour d'assises. 'Absolument, j'étais certaine que j'allais mourir'. Les malfrats avaient pris la fuite en voyant que le garde du corps, prévenu par la styliste cachée dans sa chambre, avait essayé de joindre Kim Kardashian.

Depuis, admet Kim Kardashian, sa vie n'est plus la même. Fini les partages en direct de ses moindres mouvements sur les réseaux sociaux, les gardes du corps sont plusieurs et présents tout le temps. 'Je ne peux pas dormir la nuit si je ne suis pas certaine que mon personnel de sécurité n'est pas présent à la maison'.

Sa déposition se poursuit.

