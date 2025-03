Australie: 330'000 foyers sans courant après le passage d'Alfred

La tempête Alfred a provoqué des coupures d'électricité massives dans l'est de l'Australie, privant dimanche de courant près de 330'000 foyers. Il faut se préparer à rester sans électricité pendant plusieurs jours, ont averti les fournisseurs d'électricité.

Quelque 310'000 foyers étaient privés d'électricité dimanche dans le sud-est du Queensland et au moins 16'000 autres dans le nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud, après le passage de la tempête Alfred.

'Les plus grands obstacles au rétablissement du courant seront la montée des eaux et le gonflement des lits des ruisseaux, la chute d'arbres et les glissements de boue qui affectent les routes d'accès', a indiqué le groupe Essential Energy pour le Queensland, dans un communiqué.

Rétrogradé en dépression tropicale à l'approche de la terre ferme, le cyclone Alfred a toutefois soufflé des vents violents sur la côte est australienne, déracinant des arbres et renversant des lignes électriques dans le sud-est du Queensland et le nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud.

Alertes aux inondations

La tempête a provoqué de fortes précipitations dans cette région, faisant gonfler les rivières sur les 400 kilomètres de littoral des deux Etats australiens et déclenchant de nombreuses alertes aux inondations.

'La situation dans le Queensland et le nord de la Nouvelle-Galles du Sud reste très grave en raison des crues subites et des vents violents', a mis en garde dimanche le premier ministre australien Anthony Albanese.

'Les fortes pluies et le risque d'inondations soudaines et de crues importantes des cours d'eau se poursuivront la semaine prochaine', a averti le bureau météorologique du Queensland, bien que la tempête devrait s'affaiblir en s'enfonçant dans les terres.

Samedi, le corps d'un homme de 61 ans a été retrouvé après que son 4x4 a été emporté par les flots alors qu'il traversait un pont sur une rivière en crue, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud.

Treize soldats australiens ont par ailleurs été blessés samedi dans un accident impliquant deux camions militaires en mission de secours sur la côte est. Douze d'entre eux sont toujours hospitalisés dimanche, dont deux dans un état critique, a déclaré le premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns.

/ATS