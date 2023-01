Australie: découverte d'un crapaud buffle géant de 2,7 kg

Les gardes forestiers australiens ont trouvé un crapaud buffle géant dans les broussailles d'un parc côtier. Il s'agit d'un spécimen brun verruqueux aussi long qu'un bras humain et pesant 2,7 kg.

Le crapaud a été repéré après qu'un serpent se déplaçant sur une piste a forcé les agents de protection de la faune à s'arrêter alors qu'ils circulaient dans le parc national de Conway, dans le Queensland, a déclaré le gouvernement de l'Etat.

'Je me suis baissée et j'ai attrapé le crapaud. Je n'en revenais pas de sa taille et de son poids', a raconté la garde forestière Kylee Gray, décrivant sa découverte de l'amphibien la semaine dernière.

'Un crapaud buffle de cette taille mange tout ce qui peut entrer dans sa bouche, y compris les insectes, les reptiles et les petits mammifères', a-t-elle expliqué.

L'animal, issu d'une espèce invasive, a été emmené et euthanasié.

Au musée

Les crapauds buffles ont été introduits dans le Queensland en 1935 pour lutter contre la prolifération de certains coléoptères, avec des conséquences dévastatrices pour la faune locale.

Avec ses 2,7 kg, soit presque le poids d'un nouveau-né humain, le crapaud pourrait battre le record du plus gros spécimen de cette espèce, a mis en avant le département de l'Environnement et des Sciences du Queensland dans un communiqué.

Décrit comme un 'monstre', le département a indiqué qu'il pourrait finir au Queensland Museum.

En raison de sa taille, les gardes forestiers estiment qu'il s'agit d'une femelle.

Bien que son âge soit inconnu, 'celui-ci est là depuis longtemps', a estimé Mme Gray, expliquant que les amphibiens ont une espérance de vie de 15 ans dans la nature.

Les crapauds buffles femelles peuvent produire jusqu'à 30'000 oeufs en une saison. Ces animaux sont extrêmement toxiques, provoquant l'extinction locale de certains de leurs prédateurs.

/ATS