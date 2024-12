Australie: homme tué par un requin à la grande barrière de corail

Un requin a attaqué et tué samedi un homme qui pêchait avec sa famille dans les eaux de la grande barrière de corail en Australie, a annoncé la police locale. Il a subi des 'blessures mortelles' et est décédé environ une heure et demie plus tard.

La victime a été mordue au cou par l'animal samedi après-midi au large de l'île d'Humpy, sur la côte est du pays, ont fait savoir les services d'urgence de l'Etat du Queensland.

L'homme de 40 ans était pasteur dans la ville de Rockhampton. Les autorités n'ont pas été en mesure de confirmer s'il pratiquait la pêche au harpon à ce moment-là. Des photographies publiées par la victime sur les réseaux sociaux en 2021 le montraient à bord d'un bateau en combinaison de plongée, brandissant de gros poissons.

L'île d'Humpy, qui se trouve dans le parc national des îles de Keppel Bay dans la grande barrière de corail, dispose d'un terrain de camping populaire qui permet d'accéder facilement aux récifs pour la plongée et la randonnée palmée.

La dernière attaque mortelle de requin dans le pays remontait à décembre 2023, lorsqu'un adolescent de 15 ans avait été tué en Australie-Méridionale.

Plus de 1200 incidents impliquant des requins ont été recensés en Australie depuis 1791, dont plus de 250 ont entraîné la mort, selon les données nationales. Les morsures les plus graves sont causées par des requins blancs, des requins taureaux et des requins tigres.

/ATS