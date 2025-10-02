Australie: la meurtrière aux champignons vénéneux va faire appel

Une Australienne reconnue coupable d'avoir mortellement empoisonné trois membres de sa belle-famille avec un boeuf Wellington aux champignons vénéneux va faire appel, a indiqué son avocat jeudi. Elle a écopé en septembre de la prison à vie.

Erin Patterson, 51 ans, avait été reconnue coupable en juillet du meurtre des parents de son mari et de la tante de ce dernier, ainsi que de tentative de meurtre sur l'oncle de son époux lors d'un repas à son domicile en 2023. Le boeuf Wellington contenait des amanites phalloïdes, l'un des champignons vénéneux les plus dangereux.

Son avocat a déclaré lors d'une audience à la cour suprême de Victoria jeudi que sa cliente avait l'intention de 'faire appel de la condamnation', sans plus de précision.

Tout au long de son procès très médiatisé de plus de deux mois, l'Australienne avait affirmé que le plat avait été empoisonné accidentellement. Mais un jury composé de 12 personnes l'a condamnée en première instance à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 33 ans.

/ATS