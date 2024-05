« Baby, Baby, Baby »: Justin et Hailey Bieber attendent un enfant

La superstar canadienne de la pop Justin Bieber et sa femme Hailey Bieber ont annoncé jeudi attendre un enfant. La mannequin et entrepreneuse américaine de 27 ans, en robe blanche en dentelle, pose la main sur son ventre arrondi dans des images postées sur Instagram.

Dans une vidéo, ils semblent également renouveler leurs voeux lors d'une cérémonie en plein air. D'autres images montrent le futur père de 30 ans, en train de prendre en photo sa femme enceinte.

Depuis quelques semaines, des spéculations circulaient en ligne sur une possible grossesse. Le média people TMZ, citant des 'sources directement informées', a annoncé que sa grossesse en était à plus de six mois.

Devenu sensation de la pop en 2009, Justin Bieber a enchaîné les tubes, dont son titre 'Baby' avec le rappeur Ludacris, ou encore 'Somebody to Love'. Son armée de fans, connus sous le nom de 'Beliebers', a contribué à faire de lui l'un des artistes les plus écoutés de tous les temps.

De son côté, Hailey Bieber, fille de l'acteur Stephen Baldwin, a été mannequin pour des marques telles que Ralph Lauren ou Tommy Hilfiger. Elle a par ailleurs créé sa propre marque de produits de beauté, Rhode.

/ATS