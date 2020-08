Bélarus: Tikhanovskaïa se dit prête à devenir la « dirigeante nationale »

La candidate d'opposition à l'élection présidentielle au Bélarus, Svetlana Tikhanovskaïa, s'est dite prête lundi à diriger le pays. Celui-ci est en proie à une vague de manifestations, qui ont repris lundi, contre le président Alexandre Loukachenko.

'Je suis prête à assumer mes responsabilités et à agir en tant que dirigeante nationale', a déclaré dans une vidéo l'opposante, réfugiée en Lituanie. Elle a rappelé qu'elle n'avait pas 'voulu devenir une politicienne', mais que 'le destin a décrété que je me trouverais en première ligne face à l'arbitraire et l'injustice'.

'Vous qui avez cru en moi, qui m'avez donné la force, j'admire aujourd'hui chaque minute votre courage, votre auto-organisation et combien vous êtes forts et brillants', a-t-elle ajouté, disant vouloir 'sortir de ce cercle sans fin dans lequel nous nous sommes retrouvés il y a 26 ans', lors de l'accession au pouvoir d'Alexandre Loukachenko.

Grève et nouvelle manifestation

L'opposante de 37 ans a publié cette vidéo au lendemain d'un des plus grands rassemblements de l'opposition de l'histoire du Bélarus, qui a vu plusieurs dizaines de milliers de personnes se réunir à Minsk pour exiger le départ du chef de l'Etat.

Lundi, des manifestations étaient en cours devant plusieurs usines et le siège de la télévision publique bélarusse à Minsk à l'appel de l'opposition, qui a annoncé une grève générale. Des protestataires brandissant les drapeaux blanc et rouge de l'opposition se sont notamment réunis devant une usine de véhicules lourds où M. Loukachenko est arrivé lundi en hélicoptère, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Des milliers d'employés ont également arrêté le travail dans l'usine de tracteurs de Minsk (MTZ), ont affirmé des ouvriers de cette entreprise à l'AFP.

Avertissement de Londres

Mme Tikhanovskaïa, qui avait pris la suite de son mari emprisonné, a dénoncé des fraudes massives lors du scrutin du 9 août, à l'issue duquel elle a officiellement recueilli 10% des voix contre 80% pour le chef de l'Etat sortant. Lundi, le chef de la diplomatie britannique Dominic Raab a indiqué que son pays n'acceptait pas les résultats de l'élection et comptait 'sanctionner les responsables' de la répression.

Mme Tikhanovskaïa avait revendiqué la victoire à la présidentielle du 9 août et demandé au président Alexandre Loukachenko de céder la place, mais ne s'était pas clairement dite prête à occuper la plus haute fonction de l'Etat.

Elle s'est réfugiée en Lituanie en début de semaine dernière, ses alliés dénonçant les pressions qu'elle a subies. Elle avait appelé à des manifestations pacifiques dans tout le pays, qui se succèdent quotidiennement depuis l'élection.

/ATS