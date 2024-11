Benjamin Netanyahu limoge son ministre de la Défense Yoav Gallant

Le Premier ministre israélien a limogé mardi son ministre de la Défense Yoav Gallant, avec qui les relations étaient devenues tendues durant la guerre à Gaza. Benjamin Netanyahu a nommé à sa place l'actuel chef de la diplomatie Israël Katz.

'En pleine guerre, la confiance est plus que jamais requise entre le Premier ministre et son ministre de la Défense' mais 'ces derniers mois, cette confiance s'est érodée, a affirmé M. Netanyahu dans une lettre adressée à M. Gallant, ajoutant avoir 'choisi de nommer le ministre Israël Katz pour le remplacer'. Yoav Gallant a répondu sur X que 'la sécurité d'Israël a été et restera la mission de (sa) vie'.

/ATS