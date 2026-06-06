Bernadette Chirac, veuve du président Chirac, est décédée à 93 ans

Bernadette Chirac, veuve du président Chirac, est décédée à l'âge de 93 ans. Souvent moquée ...
Bernadette Chirac, veuve du président Chirac, est décédée à 93 ans

Bernadette Chirac, veuve du président Chirac, est décédée à 93 ans

Photo: KEYSTONE/AP POOL Reuters/JACKY NAEGELEN

Bernadette Chirac, veuve du président Chirac, est décédée à l'âge de 93 ans. Souvent moquée pour son classicisme, elle a été durant des années le 'point fixe' de Jacques Chirac, multipliant les conseils où s’ingéniant à tenter d’éloigner les intrigants.

Mme Chirac, née Bernadette Chodron de Courcel, 's'est éteinte dans la soirée, paisiblement, entourée des siens. Elle venait d'avoir 93 ans', le 18 mai dernier, a indiqué Claude Chirac, la fille cadette du couple, à l'AFP.

Elle aura été la seule première dame à avoir elle-même exercé un mandat politique sur son nom propre, celui de conseillère générale de Corrèze, département où elle a été élue sans discontinuer de 1979 à 2015.

/ATS
 

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