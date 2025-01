Joe Biden a affirmé lundi que, grâce au travail de son administration ces quatre dernières années, les Etats-Unis faisaient actuellement la course en tête dans la 'compétition internationale'.

'L'Amérique est plus forte, nos alliances sont plus fortes, nos adversaires et concurrents sont plus faibles', a déclaré le président américain sortant lors d'un discours sur son bilan diplomatique au département d'Etat, à une semaine de laisser la place à Donald Trump.

/ATS