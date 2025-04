Birmanie: l’Association François-Xavier Bagnoud sur le front

L'Association François-Xavier Bagnoud (FXB), basée à Sion, se mobilise pour venir en aide aux survivants du tremblement de terre du 28 mars en Birmanie. L'organisation non-gouvernementale est présente dans le pays depuis plus de 30 ans.

Depuis cinq ans, FXB opère avec deux cliniques flottantes sur le fleuve Irrawaddy, véritables hôpitaux mobiles conçus pour atteindre les populations les plus reculées. Chaque année, plus de 40'000 services médicaux et préventifs sont assurés grâce à ce dispositif.

Dès le lendemain du séisme, les deux cliniques ont été rappelées à quai à Mandalay, la deuxième ville de Birmanie, pour prendre en charge de nombreux blessés, rapporte FXB dans un communiqué diffusé mercredi. Une centaine de consultations sont menées chaque jour.

Une tente a été dressée à proximité pour accueillir les personnes qui ne peuvent se déplacer jusqu'aux bateaux. Un système de recharge solaire pour téléphones portables a également été mis en place.

Appel à la solidarité

L'ONG valaisanne collabore activement avec le fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), qui a sollicité son appui à Mandalay. Des kits d'urgence sont arrivés ce lundi et quatre membres de l'équipe humanitaire du FNUAP ont rejoint l'équipe FXB pour soutenir leurs distributions et le suivi.

Les températures actuelles (36 à 40 degrés) font craindre une flambée de maladies hydriques et de choléra à Mandalay. Pour éviter une crise sanitaire majeure, FXB lance un appel urgent à la solidarité pour financer la distribution de kits d'hygiène, d'eau potable et solutions de réhydratation, de médicaments essentiels, des moustiquaires et bâches de protection.

Objectif: rejoindre Sagaing

Parallèlement, l'association FXB cherche à obtenir une autorisation spéciale de la junte militaire au pouvoir afin de pouvoir se rendre jusqu'à Sagaing, la ville la plus proche de l'épicentre du séisme, pour l'heure inaccessible à cause de l'effondrement d'un pont.

Depuis 1992, l'association FXB est active en Birmanie en tant qu'organisation non gouvernementale internationale. Sur place, elle œuvre pour le développement durable et l'amélioration des conditions de vie des communautés vulnérables.

/ATS