Bombardements russes sur Kharkiv et Kiev: au moins 13 blessés

D'importants bombardements russes sur l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi ont fait ...
Bombardements russes sur Kharkiv et Kiev: au moins 13 blessés

D'importants bombardements russes sur l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi ont fait au moins 11 blessés à Kharkiv, dans le nord-est, ont rapporté les autorités locales. La capitale ukrainienne Kiev, où deux personnes ont été blessées, a également été ciblée.

Le maire de Kharkiv a fait état d'une attaque aux drones de fabrication iranienne Shahed endommageant plusieurs immeubles résidentiels dans deux quartiers de la grande ville proche de la frontière russe. 'Il y a désormais 11 blessés recensés', a-t-il déclaré sur le réseau social Telegram.

Pendant la nuit, tout le territoire ukrainien s'est retrouvé sous alerte aux frappes aériennes, les autorités militaires de la capitale avertissant notamment de la menace de drones et de missiles balistiques.

'Kiev est ciblée par une attaque ennemie massive', a averti le maire de la capitale Vitali Klitschko, faisant état de plusieurs bâtiments non résidentiels touchés, dont des bureaux et des garages. Deux personnes ont été hospitalisées, a précisé la même source.

Négociations à Abou Dhabi

Ces bombardements ont eu lieu alors que des négociateurs russes, ukrainiens et américains ont discuté vendredi à Abou Dhabi, pour la première fois sous ce format, des conditions pour mettre fin à quatre années de guerre.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'épineuse question des territoires reste le principal point de blocage dans ces négociations qui doivent se poursuivre samedi.

Ces pourparlers s'inscrivent dans un contexte difficile pour l'Ukraine, dont le réseau énergétique a été sévèrement mis à mal par une série de frappes russes, provoquant des coupures d'électricité et de chauffage d'ampleur par des températures glaciales, notamment à Kiev.

Sur le front, les troupes ukrainiennes sont sur le recul depuis près de deux ans face à un adversaire plus nombreux et mieux armé, Kiev dépendant en grande partie du soutien financier et militaire occidental.

/ATS
 

