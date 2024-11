CPI: chef jihadiste malien condamné à 10 ans pour crimes de guerre

La Cour pénale internationale (CPI) a condamné mercredi à 10 ans d'emprisonnement un jihadiste, ancien chef de la police islamique de Tombouctou, au Mali. Il a été reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, dit Al Hassan, Malien de 47 ans et membre du groupe jihadiste Ansar Dine - qui avait pris le contrôle de Tombouctou pendant près d'un an à partir d'avril 2012 - avait été déclaré coupable notamment de torture et mutilation en juin.

/ATS