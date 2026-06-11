Canaries: le pape interpelle le monde sur le sort des migrants

Le pape Léon XIV a dénoncé jeudi depuis l'archipel des Canaries 'l'indifférence de nombreux individus' face au sort des migrants, au sixième jour de son voyage en Espagne.

'Aujourd'hui encore, des monstres rôdent sur ces mers: des mafias qui font commerce du désespoir, des trafiquants qui réduisent en esclavage des femmes et des enfants, et l'indifférence de nombreux individus qui laissent les pauvres être engloutis par l'exploitation ou l'oubli', a-t-il déploré dans un discours prononcé depuis le port d'Arguineguín, symbole des crises migratoires.

/ATS