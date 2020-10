Carlo Acutis, enfant de l'âge numérique, béatifié

Décrit comme un petit génie de l'informatique par ses proches, Carlo Acutis, adolescent italien très pieux mort en 2006, été béatifié samedi à Assise (I). Il devient le premier 'millenial' à rejoindre la liste des bienheureux.

'Tous les hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies, ne permets pas que cela t'arrive!' recommandait à sa génération le jeune Carlo, mort à 15 ans d'une leucémie foudroyante.

Cette citation avait été inclue par le pape François en 2019 dans un long texte adressé aux jeunes, les mettant en garde contre un internet guidé par de 'gigantesques intérêts économiques' et diffusant de 'fausses nouvelles'.

'Il est vrai que le monde numérique peut t'exposer au risque du repli sur soi, de l'isolement ou du plaisir vide. Mais n'oublie pas qu'il y a des jeunes qui sont aussi créatifs, et parfois géniaux, dans cet environnement', écrivait le pape en brandissant l'exemple de Carlo Acutis.

Le pape avait lui-même ponctué son texte destiné aux jeunes d'expressions tirées des nouvelles technologies, en disant par exemple que la mémoire de Dieu 'n'est pas un disque dur' et que Jésus 'est en ligne'. La béatification prévue en juin avait dû être repoussée en raison de l'épidémie du coronavirus.

'Toute ma famille en Argentine est très excitée et me demande de prier pour eux et pour Carlo aussi. Et rien, nous sommes très heureux', a déclaré à l'AFPTV Carla Fiezzi, une étudiante qui a participé à la cérémonie.

'Les jeunes étaient un peu fatigués d'un ministère pastoral peut-être pas en phase avec l'époque malgré tant d'efforts, mais le Seigneur intervient dans l'histoire et les affaires humaines et nous offre ces phares de lumière', a estimé pour sa part au cours de la cérémonie père Enzo Fortunato, responsable du service de presse du Couvent d'Assise.

Futur saint patron des internautes?

Né à Londres en 1991, Carlo Acutis est décédé dans la région de Milan le 12 octobre 2006. Il avait été déclaré 'vénérable' à l'été 2018 et sa dépouille avait été transférée à Assise l'année suivante.

Un miracle, reconnu cette année par le Vatican, a ouvert la voie à sa béatification, dernière étape avant de devenir saint. En 2013, un enfant brésilien, souffrant de troubles digestifs et d'une rare anomalie du pancréas, avait été sauvé sans opération médicale après que sa famille eût prié pour l'intercession de Carlo, décrit l'Eglise.

Fan d'internet et informaticien doué, amateur de sport, altruiste au point de vouloir s'occuper des sans-abris, et surtout habité d'une foi précoce et intense selon ses proches, le jeune homme né dans une famille peu pratiquante avait créé des sites numériques religieux ainsi qu'une exposition documentant les miracles eucharistiques qui a fait le tour du monde.

Sa mère Antonia Salzano a confié dans des entretiens que Carlo, qui allait tous les jours à la messe et prenait la communion, s'imposait lui-même des temps maximum d'utilisation d'internet car il ne voulait pas en devenir 'esclave'.

Ordinateur obsolète

'Ce qui est incroyable, c'est qu'avec un ordinateur somme toute relativement obsolète, il ait réussi à rejoindre des milliers de personnes dans tous les continents à travers une exposition sur les miracles', a-t-elle souligné.

S'il devenait 'saint' -grâce à la reconnaissance d'un deuxième miracle-, l'Eglise envisagerait de le nommer saint patron des internautes, avait indiqué fin juin au Los Angeles Times le préfet de la Congrégation des causes des saints, le cardinal Angelo Becciu, récemment démis de ses fonctions.

Seul hic: l'Eglise s'est déjà dotée officiellement en 2002 d'un 'saint patron d'internet' qui n'a jamais surfé sur la toile mondiale. Il s'agit d'Isidore de Séville, archevêque espagnol du VIIè siècle mort en 636, qui compila une oeuvre encyclopédique en vingt volumes rassemblant toutes les connaissances disponibles à l'époque.

/ATS