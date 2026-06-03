Cessez-le-feu en vue entre Liban et Israël

Israël et le Liban participeront à de nouveaux pourparlers la semaine du 22 juin (déclaration ...
Cessez-le-feu en vue entre Liban et Israël

Cessez-le-feu en vue entre Liban et Israël

Photo: KEYSTONE/AP/Rod Lamkey

Israël et le Liban ont convenu mercredi de 'la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu' et de la création de 'zones pilotes' sous contrôle de l'armée libanaise, selon une déclaration commune publiée à l'issue de deux jours de pourparlers à Washington.

'A l'issue des négociations menées sous l'égide des Etats-Unis, Israël et le Liban ont convenu de la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu', qui sera subordonné 'à l'arrêt complet des tirs du Hezbollah et à l'évacuation de tous les membres du Hezbollah du secteur du Sud-Litani', peut-on lire dans cette déclaration signée des trois parties aux négociations.

'Les deux parties ont convenu de faire avancer rapidement la mise en place de zones pilotes dans lesquelles les Forces armées libanaises exerceront un contrôle exclusif sur le territoire, à l'exclusion de tous les acteurs non étatiques', selon la même source.

Ces mesures doivent permettre de 'progresser vers un accord global de paix et de sécurité'.

'Tous les pays ont réaffirmé que l'avenir des relations entre Israël et le Liban devait être décidé par les deux gouvernements souverains. Ils ont rejeté toute tentative, de la part d'un État ou d'un acteur non étatique, de prendre en otage l'avenir du Liban', une référence implicite à l'Iran, accusé de soutenir le Hezbollah pro-iranien.

Israël et le Liban ont également convenu de participer à un nouveau round de pourparlers la semaine du 22 juin en vue d'un 'accord global', ajoute la déclaration.

Plus tôt, le président Donald Trump avait insisté pour 'séparer' les discussions sur le Liban de celles sur l'Iran, alors que Téhéran considère qu'il s'agit d'un seul et même sujet.

Des délégations israéliennes et libanaises se sont réunies à Washington mardi et mercredi, alors que des frappes israéliennes au Liban ont fait au moins neuf morts, dont un soldat et deux secouristes.

/ATS
 

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