Chaos à Gaza lors d'une distribution d'aide: au moins 5 morts

Le Croissant-Rouge palestinien a fait état de cinq morts et 30 blessés samedi avant l'aube dans la ville de Gaza, par des tirs et une bousculade. Ceux-ci sont survenus lors d'une nouvelle distribution d'aide alimentaire qui a dégénéré.

Ce nouveau drame s'est produit alors que des milliers de personnes attendaient l'arrivée d'une quinzaine de camions de farine et autres aliments, selon l'organisation, au rond-point de Koweit, théâtre de précédents incidents ces dernières semaines.

Des vidéos tournées par l'AFP montrent des camions avançant dans la pénombre. On y entend des tirs tout autour, des cris et les klaxons des poids-lourds tentant de progresser.

Trois des personnes décédées ont succombé à des tirs, selon le Croissant-Rouge. Selon des témoignages, des membres de 'comités populaires de protection', chargés de superviser la distribution, ont tiré en l'air, tandis que dans la bousculade, des camions renversaient des personnes. Les témoignages évoquent aussi des tirs 'nourris' de chars israéliens positionnés non loin.

Armée israélienne muette

Contactée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas répondu dans l'immédiat. Les victimes ont été transportées à l'hôpital Baptiste de Gaza.

Dans Gaza menacée de famine, plusieurs distributions ont dégénéré ces dernières semaines. Lundi, six personnes ont péri dans des bousculades pour tenter de récupérer des colis parachutés, selon le gouvernement du Hamas.

Le 23 mars, le ministère de la Santé du Hamas avait annoncé 21 morts et 23 blessés lors d'une distribution d'aide au rond-point de Koweit, mettant en cause des 'tirs de chars et d'obus de l'armée israélienne'. L'armée a nié avoir tiré sur des Palestiniens attendant cette distribution.

D'autres drames se sont aussi produits le 14 mars (20 morts et plus d'une centaine de blessés au même rond-point, selon ce ministère), mais aussi le 29 février dans l'ouest de Gaza-ville (120 morts selon la même source).

UNRWA interdite de livraison au nord

L'aide alimentaire a énormément de mal à arriver aux Gazaouis, notamment ceux restés dans le nord de la bande de Gaza, au nombre d'environ 300'000, les convois entrant au compte-gouttes depuis le sud du territoire.

Israël doit 'permettre à l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniensv (UNRWA) d'atteindre le nord de la bande de Gaza avec des convois de nourriture (...) quotidiennement et ouvrir d'autres points de passage terrestres', a encore appelé vendredi le patron de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini, sur X.

Près de 33'000 morts

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé samedi dans ce contexte un nouveau bilan de 32'705 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement palestinien le 7 octobre.

En 24 heures, 82 morts supplémentaires ont été recensés, selon un communiqué du ministère, qui fait aussi état de 75'190 blessés en près de six mois de guerre.

