Charles III s'engage à « renforcer une relation indispensable »

Le roi Charles III s'est engagé jeudi devant les sénateurs français à 'faire tout ce qui est en (son) pouvoir pour renforcer la relation indispensable entre Royaume-Uni et France'. Il a proposé que Paris et Londres s'engagent autour d'une 'Entente pour la Durabilité'.

'Le Royaume-Uni sera toujours un des alliés les plus proches de la France' et 'ensemble, notre potentiel est illimité', a-t-il insisté, s'exprimant en français, au 2e jour de sa visite d'Etat.

Le roi Charles III, aux convictions environnementales affirmées, a proposé que France et Royaume-Uni s'engagent autour d'une 'Entente pour la Durabilité' afin de répondre 'plus efficacement' à 'l'urgence mondiale en matière de climat et de biodiversisté'.

S'inspirant de l'Entente cordiale, un texte signé en 1904 par les deux pays pour aplanir leurs très fortes divergences de l'époque, le monarque a justifié cette initiative au nom de 'l'exemple du passé' afin de 'relever les immenses défis du monde qui nous entoure'.

Voir l'Ukraine 'triompher'

Le monarque a aussi assuré de la 'détermination inébranlable' du Royaume-Uni et de la France à voir l'Ukraine 'triompher'.

'Ensemble, nous sommes inébranlables dans notre détermination que l'Ukraine triomphera et que nos libertés si chères l'emporteront', a déclaré le roi, en dénonçant l'agression injustifiée sur notre Continent' de l'Ukraine par la Russie.

Les parlementaires français ont longuement ovationné Charles III à l'issue de son discours. Debout, les parlementaires ont applaudi le roi pendant plus d'une minute trente. 'Des applaudissements qui nous feraient rêver', a commenté le président du Sénat français Gérard Larcher.

/ATS