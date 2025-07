Chypre: deux morts dans un feu de forêt attisé par la chaleur

Deux personnes ont péri dans un feu de forêt aux abords de Limassol, deuxième ville de Chypre, attisé par des vents violents et des températures pouvant atteindre 44°C, ont annoncé les autorités jeudi.

La police a indiqué que deux corps calcinés avaient été retrouvés dans une voiture brûlée, vraisemblablement piégée par l'incendie qui s'est déclaré mercredi dans des secteurs de la région côtière du sud de l'île.

Le porte-parole du gouvernement, Konstantinos Letymbiotis, a déclaré que l'origine de l'incendie était 'toujours en cours d'enquête', mais que les 'températures élevées, les vents violents et la sécheresse (...) ont rendu la situation encore plus difficile'.

Sans précédent

Annonçant des mesures d'aide pour les communautés touchées, il a estimé que 'ce qui se déroule dans notre pays (...) est sans précédent', évoquant 'plusieurs départs de feu simultanés'.

Les autorités sanitaires ont indiqué que deux personnes avaient été hospitalisées pour de graves brûlures, tandis que seize autres ont été légèrement blessées.

Selon le porte-parole des pompiers, Andreas Kettis, l'incendie, qui a débuté dans le village de Malia, dans les hauteurs de Limassol, a ravagé quelque 100 kilomètres carrés.

Le feu ne progressait plus jeudi, mais des 'flambées' persistaient, a-t-il précisé.

Les autorités ont émis une alerte canicule pour l'île méditerranéenne, où les températures devaient atteindre 44°C.

Plus de 250 pompiers, 75 véhicules et plusieurs hélicoptères ont été mobilisés pour lutter contre les flammes, et le gouvernement a sollicité l'aide de plusieurs pays pour l'envoi d'avions de lutte contre les incendies.

'Vallée en flammes'

M. Letymbiotis a précisé que des avions en provenance de Jordanie étaient déjà arrivés, et que d'autres étaient attendus d'Egypte, d'Israël et d'Espagne, en complément du soutien fourni par la base aérienne britannique située dans le sud de l'île.

'Malheureusement, les fronts de feu étaient énormes. Vous avez vu les destructions inédites, malgré des efforts considérables', a-t-il déploré.

Le ministre de la Justice, Marios Hartsiotis, a indiqué à la chaîne publique CyBC que 106 personnes avaient passé la nuit dans des hébergements temporaires, après l'évacuation de plusieurs villages menacés.

De nombreuses habitations ont été endommagées ou détruites, et seize secteurs ont été privés d'électricité, rendant la climatisation et la réfrigération impossibles sous une chaleur accablante.

'En rentrant chez moi, j'ai vu la montagne et la vallée en flammes', a raconté Antonis Christou, un habitant de Kandou, l'un des villages touchés. 'J'ai pleuré car quelqu'un a été brûlé dans sa voiture.'

Le chef des pompiers, Nikos Logginos, a indiqué à CyBC avoir transmis à la police des témoignages suggérant que l'incendie aurait pu être déclenché délibérément.

Chypre est touchée par des feux de forêt presque chaque année pendant les étés chauds et secs de l'île.

/ATS