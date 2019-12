Cinq condamnations à mort prononcées dans le procès Khashoggi en Arabie saoudite

Cinq Saoudiens ont été condamnés à mort pour l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. En revanche, deux des principaux suspects ont été disculpés, a annoncé lundi le procureur général d'Arabie saoudite.

Le tribunal a condamné à mort cinq hommes qui ont directement participé à l'assassinat', a indiqué le procureur dans un communiqué. Aucune accusation n'a été retenue contre Saoud al-Qahtani, un proche conseiller du prince héritier Mohammed ben Salmane, a ajouté le procureur, indiquant que l'ancien numéro deux du renseignement, le général Ahmed al-Assiri, a été acquitté.

Le général Assiri était soupçonné d'avoir supervisé l'assassinat du chroniqueur du Washington Post au consulat du royaume à Istanbul en octobre 2018 et d'avoir été conseillé par Saoud al-Qahtani, confident du prince héritier Mohammed ben Salmane et conseiller royal. Saoud al-Qahtani a été interrogé mais n'a pas été inculpé 'faute de preuves' et le général Assiri a été inculpé mais acquitté pour les mêmes raisons, selon le communiqué du procureur général.

Sur les onze personnes qui ont été inculpées dans cette affaire, cinq ont été condamnées à mort, trois à des peines de prison totalisant 24 ans, et les autres ont été acquittées. Selon le communiqué, le tribunal de Ryad chargé de l'affaire a tenu au total neuf audiences en présence de représentants de la communauté internationale ainsi que de proches de Jamal Khashoggi.

'Nous avons conclu que le meurtre de Khashoggi n'a pas été prémédité', indique le communiqué. La CIA et une experte de l'ONU ont mis en cause dans l'assassinat le prince héritier saoudien et homme fort du pays qui dément avoir ordonné l'assassinat du journaliste critique même s'il dit en porter la responsabilité en tant que dirigeant du royaume.

/ATS