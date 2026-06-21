Colombie: le candidat de la droite dure remporte la présidentielle

L'avocat antisystème soutenu par les Etats-Unis, Abelardo de la Espriella, a remporté de justesse ...
Colombie: le candidat de la droite dure remporte la présidentielle

Colombie: le candidat de la droite dure remporte la présidentielle

Photo: KEYSTONE/AP/Rodrigo Abd

L'avocat antisystème soutenu par les Etats-Unis, Abelardo de la Espriella, a remporté de justesse le second tour de l'élection présidentielle en Colombie dimanche. Le pays bascule très à droite, sur la promesse de mater les groupes de armés liés au trafic de drogue.

Avec plus de 99% des bureaux de vote ayant transmis leurs résultats, l'homme d'affaires novice en politique recueille 49,65% des voix, selon les résultats préliminaires, contre 48,70% pour son rival de gauche Ivan Cepeda, qui ne peut pas rattraper ce retard.

/ATS
 

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