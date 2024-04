Conférence: des engagements « de plus de 10 milliards » ont été pris

Des engagements 'dépassant 10 milliards de dollars ont été pris' lors de la neuvième conférence mondiale 'Notre océan', qui se tient cette année à Athènes. C'est ce qu'a annoncé mardi le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis.

Il s'est félicité des 'engagements pris lors de ce rassemblement, plus de 400 promesses d'une valeur dépassant 10 milliards de dollars', soit 9,4 milliards d'euros, a souligné Kyriakos Mitsotakis au deuxième jour de cette conférence comptant des délégations de quelque 120 pays.

Ces annonces 'montrent que nous avons la volonté politique d'agir et ce n'est qu'en travaillant ensemble avec les gouvernements, les entreprises, la société civile' pour 'relever ce défi mondial', 'la protection de notre océan'.

Lors du précédent sommet tenu au Panama en mars 2023, les participants ont promis d'investir 19 milliards de dollars (17,8 milliards d'euros) dans des initiatives qui comprenaient des projets concernant la pêche durable, la pollution, la sécurité maritime et les zones protégées.

L'Union européenne avait annoncé l'année dernière qu'elle consacrerait 816,5 millions d'euros à des projets liés aux océans.

Surexploitation et pollution

'Bien avant que nous comprenions le changement climatique, l'océan était déjà attaqué par la surexploitation et la pollution', a rappelé Kyriakos Mitsotakis.

Seule conférence à aborder toutes les questions liées aux océans en même temps, 'Notre océan' avait été organisée pour la première fois en 2014. Les pays participants s'étaient alors engagés à investir environ 122,3 milliards d'euros (130 milliards de dollars) pour la protection des océans.

Hôte cette année de la Conférence, la Grèce a décidé de mettre l'accent sur quatre thèmes: le tourisme durable dans les zones côtières et les îles, le transport maritime vert, la réduction des plastiques et microplastiques marins et dans la transition verte en Méditerranée.

/ATS