Coronavirus: 45 nouveaux décès en Chine, le bilan passe à 304

Le bilan des décès confirmés dus au coronavirus en Chine est passé à 304 morts après que les autorités de la province du Hubei, foyer de l'épidémie, ont annoncé dimanche 45 nouveaux décès. Le nombre d'infections confirmées sur l'ensemble du territoire passe à 14'000.

Le virus serait apparu en décembre sur un marché de la ville de Wuhan, capitale du Hubei, qui vendait des animaux sauvages. L'épidémie s'est ensuite répandue au delà du Hubei lorsque des citoyens chinois ont voyagé à travers le pays et dans le reste du monde, notamment à l'occasion des traditionnelles festivités du Nouvel An chinois.

La Chine est de plus en plus isolée depuis quelques jours, un nombre croissant de pays parmi lesquels les Etats-Unis et l'Australie ayant pris des mesures draconiennes concernant les voyageurs en provenance de Chine.

L'épidémie a pris à présent les proportions d'une urgence sanitaire mondiale avec des cas signalés dans plus de 20 pays. Le Royaume-Uni, la Russie et la Suède ont fait état de leurs premiers cas de contamination.

Les Suisses en route

Par ailleurs, l'avion français qui doit ramener les Suisses souhaitant rentrer de Chine en raison de l'épidémie a décollé samedi. Les personnes concernées devraient arriver dans le sud de la France dans la nuit de samedi à dimanche, où elles seront mises en quarantaine.

/ATS