Coronavirus: un premier cas confirmé en Allemagne

Le bilan de l'épidémie de pneumonie virale en Chine s'est aggravé à 106 morts, ont dit mardi les autorités. Peu avant, l'Allemagne a confirmé un premier cas de coronavirus sur son territoire. L'OMS tentait elle d'établir le degré de contagion des individus infectés.

'Un homme de la région de Starnberg a été infecté avec le nouveau coronavirus' et 'a été placé sous surveillance médicale et à l'isolement', a annoncé un porte-parole du ministère bavarois de la Santé dans un communiqué.' Il se trouve 'médicalement dans un bon état', a-t-il précisé sans plus de détails. Ses proches ont également été informés des symptômes pouvant apparaître en cas de maladie, ainsi que sur les précautions d'hygiène à prendre.

Le ministère bavarois de la Santé n'a donné aucune indication sur cet homme ou sur les circonstances dans lesquelles il a pu être infecté par le virus. Une conférence de presse doit toutefois avoir lieu mardi en matinée à Munich.

Hausse du nombre de décès

Le virus, à l'origine d'une épidémie de pneumonie, a déjà fait 106 morts et infecté plus de 4000 personnes en Chine, selon le dernier bilan diffusé par le gouvernement. Une cinquantaine d'autres malades ont été répertoriés dans le reste du monde. Une douzaine de pays ont été atteints par le virus, de l'Asie et l'Australie à l'Europe et à l'Amérique du Nord.

L'Allemagne devient ainsi le deuxième pays en Europe à être touché par le coronavirus après trois cas en France, confirmés le 24 janvier. Les trois malades, un à Bordeaux (sud-ouest) et deux à Paris, avaient récemment voyagé en Chine. Aucun cas n'a pour l'heure été constaté en Suisse.

La Mongolie est de son côté devenue le premier pays à fermer les points de passage routiers avec le territoire chinois. Elle a été suivie par la Corée du Nord. Dans le même temps, les personnes originaires de la province chinoise du Hubei, la plus touchée, ont été interdites de séjour en Malaisie, tandis que Berlin, Ankara et Washington ont à leur tour déconseillé les voyages en Chine et que les Etats-Unis, la France, le Japon ou encore le Maroc préparaient l'évacuation de leurs ressortissants présents à Wuhan.

Période d'infection

La question de savoir si les personnes infectées par le coronavirus apparu en Chine sont ou non contagieuses avant que de premiers symptômes n'apparaissent reste posée, a indiqué lundi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans un rapport récent sur ce nouveau virus, baptisé 2019nCoV, l'agence des Nations unies estime à une durée de deux à dix jours sa période d'incubation. 'Comprendre le moment où des patients infectés sont susceptibles de transmettre le virus est essentiel pour mieux le contrôler', estime l'OMS.

Mais l'organisation n'a pas encore confirmé certaines affirmations émanant des autorités chinoises selon lesquelles des personnes infectées peuvent contaminer d'autres individus avant même que n'apparaissent les premiers symptômes de fièvre ou d'affection pulmonaire.

'Une information épidémiologique détaillée concernant beaucoup plus de personnes infectées par ce virus est nécessaire pour déterminer la période d'infection du 2019nCoV, et en particulier la question de savoir si sa transmission peut avoir lieu depuis des personnes ne montrant aucun symptôme ou pendant la période d'incubation' du virus, a précisé l'OMS.

Mode de diffusion pas clair

Ces derniers jours, l'OMS avait écrit dans ses rapports de situation que le risque était 'très élevé en Chine, élevé au niveau régional et modéré au niveau international', mais le directeur de l'organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait ensuite reconnu que le risque était 'élevé' à l'international. L'Organisation avait alors corrigé ses rapports de situation en conséquence.

Le nouveau virus chinois précoccupe les autorités sanitaires en ce qu'il rappelle un virus précédent, le Sras, également apparu en Chine et transmis par des animaux, qui avait provoqué des centaines de morts en Chine et à Hong Kong entre 2002 et 2003.

Le nouveau virus est apparu sur un marché de Wuhan en Chine où des animaux l'ont transmis aux hommes, mais il s'est depuis propagé d'être humain à être humain sans que son mode exact de diffusion soit clairement identifié.

/ATS