Cyberharcèlement de Brigitte Macron: jusqu'à 6 mois de prison ferme

Photo: KEYSTONE/AP/Ludovic Marin

Les cyberharceleurs de Brigitte Macron, accusés d'avoir diffusé ou relayé insultes et rumeurs liées à son genre et à son écart d'âge avec le président, ont été condamnés lundi à Paris à des peines allant jusqu'à six mois de prison ferme. La plupart ont écopé de sursis.

Huit prévenus ont été condamnés à des peines de 4 à 8 mois de prison avec sursis en raison d'une 'volonté de nuire à la plaignante' dans des 'termes malveillants, dégradants et insultants' sur sa 'prétendue pédocriminalité', a détaillé le président du tribunal, Thierry Donnard.

La peine de six mois de prison ferme a été prononcée contre un des prévenus en raison de son absence à l'audience.

