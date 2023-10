Daniel Noboa élu plus jeune président d'Equateur

L'homme d'affaires Daniel Noboa a remporté dimanche le second tour de l'élection présidentielle en Equateur avec 52,30% des voix, a annoncé le Conseil national électoral (CNE).. Il devient ainsi le plus jeune président de l'histoire du pays.

Avec 47,7% des voix à son adversaire de gauche Luisa Gonzalez, et 'plus de 90% des votes validés à l'échelle nationale, le CNE considère ces résultats comme irréversibles et que l'Equateur a virtuellement élu Daniel Noboa comme président', a déclaré la présidente de cette instance, Diana Atamaint.

/ATS