Décès de Virginia Giuffre, plaignante clé de l'affaire Epstein

Virginia Giuffre, l'une des principales plaignantes de l'affaire Jeffrey Epstein, financier américain qui était accusé de trafic sexuel de mineures, s'est suicidée à son domicile en Australie à l'âge de 41 ans, a annoncé samedi sa famille.

Mme Giuffre avait accusé le milliardaire américain Jeffrey Epstein, mort en détention en 2019, de l'avoir utilisée comme 'esclave sexuelle' au tournant des années 2000.

L'Américano-Australienne avait conclu en 2022 un arrangement de plusieurs millions de dollars avec le prince Andrew, frère du roi Charles III d'Angleterre, qu'elle accusait d'agression sexuelle quand elle était mineure dans cette affaire.

'C'est avec le coeur brisé que nous annonçons que Virginia est décédée la nuit dernière dans sa ferme en Australie occidentale', a déclaré la famille dans un communiqué transmis à l'AFP par son agent.

'Elle s'est suicidée après avoir souffert tout au long de sa vie des agressions sexuelles et du trafic sexuel' dont elle a été victime.

'Incroyable courage'

'Il n'y a pas de mots qui puissent exprimer la grave perte que nous ressentons aujourd'hui avec le décès de notre douce Virginia', a déclaré la famille, se souvenant de son 'incroyable courage et de son esprit aimant'.

'En fin de compte (...) il est devenu insupportable pour Virginia de supporter le poids des agressions' subies. Mme Giuffre laisse trois enfants, Christian, Noah et Emily, a précisé sa famille.

Son avocate, Sigrid McCawley, pour qui Mme Giuffre avait été une 'amie très chère' a souligné qu'elle avait contribué à défendre d'autres victimes dans cette affaire. 'Son courage m'a poussé à me battre plus fort, et sa force était impressionnante'.

L'agente new-yorkaise Dini von Mueffling a décrit sa cliente comme 'l'un des êtres humains les plus extraordinaires' qu'elle ait connus. 'Profondément aimante, sage et drôle, elle était un phare pour les autres survivants et victimes', a-t-elle déclaré.

Les accusations de Virginia Giuffre avaient précipité la disgrâce du prince Andrew, qui s'est retiré de la vie publique.

/ATS