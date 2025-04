Décollage d'une fusée pour la station spatiale chinoise

Une fusée transportant trois astronautes vers la station spatiale chinoise Tiangong a décollé jeudi de son site de lancement. Un nouveau jalon dans la perspective pour la Chine d'envoyer une mission habitée sur la Lune d'ici 2030.

Dans un panache de flammes et de fumée, la fusée Longue Marche-2F s'est élevée dans les airs sur la base de lancement de Jiuquan, dans le désert du nord-ouest de la Chine, marquant le début de la mission Shenzhou-20, qui doit durer six mois.

L'équipage est dirigé par Chen Dong, colonel de l'armée de terre de 46 ans, qui se rend pour la troisième fois dans l'espace après être devenu en 2022 le premier Chinois à avoir été en orbite pendant plus de 200 jours.

Il conduira les astronautes Chen Zhongrui, ancien pilote de l'armée de l'air de 40 ans, et Wang Jie, 35 ans, premier astronaute originaire de Mongolie-Intérieure, qui se rendent pour la première fois dans l'espace. Ils y resteront pendant six mois, le temps de mener des expériences en physique et sur les sciences de la vie.

/ATS