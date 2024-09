Décollage reporté pour le dernier lanceur Vega

Le dernier décollage d'un lanceur Vega, prévu mardi de Kourou en Guyane française, a été reporté de 24 heures, a annoncé Arianespace. La fusée italienne, de la firme Avio, en service depuis 2012, sera remplacée par une version améliorée et plus puissante, Vega C.

'En raison de problèmes électriques sur des connexions au sol', le lancement a été 'interrompu' trois heures avant le tir, a précisé Arianespace sur le réseau social X (ex-Twitter). Initialement prévu mardi à 22h50 locales (03h50 en Suisse), le lancement a été reporté de 24 heures.

Cette dernière mission Vega, appelée VV24, doit placer le satellite Sentinel-2C du programme de l'Union européenne Copernicus, en orbite héliosynchrone à environ 780 km d'altitude. Sa mise en orbite interviendra 57 minutes après le décollage.

Faisant partie du programme spatial d'observation de la Terre, le domaine où l'Europe excelle, le satellite Sentinel-2C soutiendra un large éventail d'applications opérationnelles, dont l'agriculture, la surveillance de la qualité de l'eau, la gestion des catastrophes naturelles comme les feux de forêt, les séismes ou les inondations ainsi que la détection des émissions de méthane.

Le lanceur italien Vega doit passer, quant à lui, le relais à Vega C, mais la nouvelle fusée est clouée au sol depuis 2022 après un accident.

/ATS