Décollage réussi pour le lanceur Vega C en Guyane

Un lancement, deux missions et cinq satellites: la petite fusée européenne Vega C a décollé vendredi soir à l'horaire prévu, à 23h03 (04h03 samedi en Suisse), du centre spatial de Kourou en Guyane française. Elle transportait cinq satellites.

Parmi eux figurent les quatre satellites CO3D, lancés pour le compte d'Airbus Defense and Space et du centre national d'études spatiales (CNES). Cette constellation est destinée à fournir une cartographie du globe en trois dimensions et en haute résolution. Sa durée de vie est d'environ huit ans.

Le dernier satellite emporté est baptisé MicroCarb. Il doit cartographier les sources et puits de dioxyde de carbone à travers la planète. C'est un outil important pour 'comprendre le réchauffement climatique', a expliqué David Cavaillolès, président exécutif d'Arianespace.

Les deux satellites devaient être placés à des orbites différentes. Il s'agit du troisième lancement de l'année du centre spatial guyanais et le deuxième lancement de Vega C. Un prochain lancement, avec le lanceur Ariane 6, est prévu en août.

/ATS